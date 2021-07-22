Актер и чемпион Украины по стриптизу Суровцев стал новым участником "Танцев со звездами"

Суровцев передал эстафету актрисе проекта "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасии Оруджевой.

Контекст:

Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Он известен ролями в сериалах "След" и "Коп". Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, является создателем театра стриптиза Strike Erotic Show. Принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.

9 июля 2021 украинская певица Джамала сообщила, что стала первой участницей нового сезона "Танцев со звездами". На паркет в числе участников также выйдет солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот) и солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая. Она, как и Суровцев ранее не участвовали в этом проекте.

Главным хореографом шоу будет победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украинско-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. Дату премьеры шоу организаторы также не называют.