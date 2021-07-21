Солистка группы Kazka Зарицкая впервые стала участницей "Танцев со звездами"

Зарицкая передала эстафету украинскому актеру, известному по сериалу "След", Алексею Суровцеву.

"Хм... Нужно подумать", – отреагировал он на вызов, оставив комментарий на странице проекта в Instagram.

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Контекст:

9 июля 2021 украинская певица Джамала сообщила, что стала первой участницей нового сезона "Танцев со звездами". На паркет в числе участников также выйдет Фагот.

Главным хореографом шоу будет победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украинско-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. Дату премьеры шоу организаторы также не называют.

Зарицкая ранее не участвовала в этом проекте.