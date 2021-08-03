"Танцы со звездами". Где и когда смотреть новый сезон

Премьера первого сезона "Танцев со звездами" прошла 15 лет назад – осенью 2006 года Фото: tanci1plus1 / Instagram

2 августа на официальном аккаунте телешоу в соцсети появился ролик, в котором сообщалось о трех новых участниках проекта – артистке "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасии Оруджовой, капитане молдавской юмористической команды "Стояновка", которая является участницей шоу "Лига смеха" на "1+1" Иване Люленове и актере Константине Войтенко.

Вместе с представлением героев в кадре появилась дата и время старта пятого сезона "Танцев со звездами".

На данный момент, помимо этих трех имен, известны еще пятеро конкурсантов. В сентябре на танцевальный паркет выйдут певица Джамала, солист группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), солистка группы Kazka Александра Зарицкая, актер и стриптизер Алексей Суровцев, участник группы Kadnay Дмитрий Каднай.

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