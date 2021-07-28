Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"

Он передал эстафету украинскому актеру Константину Войтенко – исполнителю главной роли в сериале "Ромео и Джульета из Черкасс", премьера которого состоится на канале ТЕТ.

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Контекст:

Главным хореографом нового сезона шоу стала победительница первого сезона Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. Дату премьеры шоу организаторы также не называют.

Кроме Люленова, в числе участников шоу заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая, актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджева.