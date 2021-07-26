Звезда "Женского квартала" стала участницей шоу "Танцы со звездами"

Актриса передала эстафету капитану команды "Стояновка", являющейся участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Ивану Люленову.

Контекст:

Главным хореографом нового сезона шоу стала победительница первого сезона Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. Дату премьеры шоу организаторы также не называют.

Кроме Оруджевой, в числе участников шоу заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая, а также актер и стриптизер Алексей Суровцев.