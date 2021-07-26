"Там больше странных интриг, чем самих танцев". Звезда "Сватов" Кошмал высказалась о шоу "Танцы со звездами"

"Я бы очень хотела снова танцевать, так как умею и люблю, но это шоу не для меня. Там больше странных интриг, чем самих танцев", – написала актриса.

Контекст:

Анна Кошмал впервые появилась на съемочной площадке в 2011 году. За девять лет кинокарьеры она сыграла 33 роли. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты" на "1+1". В 2018 году актриса родила сына.

Главным хореографом нового сезона шоу стала победительница первого сезона Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. Дату премьеры шоу организаторы также не называют.

В числе участников шоу заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая, а также актер и стриптизер Алексей Суровцев.