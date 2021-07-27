32-летняя Гвоздева заявила о завершении танцевальной карьеры на шоу "Танцы со звездами"

Гвоздева: Больше я не выйду на паркет проекта "Танцы со звездами" Фото: ilonagvozdeva / Instagram

"Больше я не выйду на паркет проекта "Танцы со звездами". Вот и подошла к концу моя танцевальная история длинною в четыре года! За это время я старалась отдавать всю себя любимому делу, раскрывать своих героев, тренировать и дарить праздник. Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя. Я чувствую, что могу быть больше, чем просто танцовщицей, хочу большего, чем просто танцевать на сцене, пришло время открывать свои новые грани, а не только своих партнеров. Я понимаю, что незаменимых артистов не бывает, но есть неповторимые, и я хочу быть в их числе", – написала она.

"На паркет, может, и нет, но в качестве жюри – да", – предположили фолловеры.

"Если на паркете ваша карьера закончилась, то, надеюсь, начнется в тренерском кресле", – прокомментировали заявление хореографа пользователи сети.