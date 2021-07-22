"Огонь". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в купальнике показала эффективные упражнения для пресса

Гвоздева: Ни дня не могу без тренировки Фото: ilonagvozdeva / Instagram

"Ну, ни дня не могу без тренировки. Приехала на конкурс в Болгарию, ну, лежи в свободное время на пляже и загорай – нет же, нужно обязательно придумать занятие себе", – написала она.

По словам Гвоздевой, упражнение она увидела в TikTok и решила повторить.

"Руки болят до сих пор. Отличный тренаж для рук и пресса. 10 раз повторяешь, и в зал можно не идти", – отметила она.

Гвоздева предстала перед камерой в раздельном купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

"Огонь", – прокомментировала подписчица ludmila_babich_.