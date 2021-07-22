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22 июля, 2021
 
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"Огонь". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в купальнике показала эффективные упражнения для пресса

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Гвоздева: Ни дня не могу без тренировки
Гвоздева: Ни дня не могу без тренировки
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева 21 июля на своей странице в Instagram продемонстрировала упражнение для мышц рук и пресса.

"Ну, ни дня не могу без тренировки. Приехала на конкурс в Болгарию, ну, лежи в свободное время на пляже и загорай – нет же, нужно обязательно придумать занятие себе", – написала она.

По словам Гвоздевой, упражнение она увидела в TikTok и решила повторить.

"Руки болят до сих пор. Отличный тренаж для рук и пресса. 10 раз повторяешь, и в зал можно не идти", – отметила она.

Гвоздева предстала перед камерой в раздельном купальнике.

"Огонь", – прокомментировала подписчица ludmila_babich_.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. 11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. У пары также есть пятилетняя дочь Валерия.

Теги: купальник, шоу, Танцы со звездами, хореограф, Илона Гвоздева, тренировка
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