"Это слишком красиво", "Сочно!". Зведа "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра

"Не знаю как подписать эти фото, поэтому решила дать волю вашей фантазии", – написала она.

Хореограф, позируя, выставляла вперед и в сторону одну ногу, демонстрируя голые бедра.

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"Это слишком красиво", – заявила подписчица mashahilko_poetry.

"Сочно!" – отметила yurchenk0_tatiana.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. 11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. У пары также есть пятилетняя дочь Валерия.