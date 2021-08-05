"Ничего себе", "Постройнела, стала еще шикарнее". Солистка группы Kazka Зарицкая восхитила спортивным образом на отдыхе

Зарицкая посвятила публикацию своему дню рождения – 3 августа ей исполнилось 29 лет. Она также отметила, что находится на отдыхе, не уточнив, где именно проводит отпуск.
"В день рождения я захотела только одного – чтобы все мои люди были здоровы и счастливы", – написала певица.
"Постройнела, стала еще шикарнее", – отреагировали на новое фото подписчики.
"Ничего себе", – прокомментировали фото пользователи сети.
"Хорошенькая", – написали фолловеры.
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Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".