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05 августа, 2021
 
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"Ничего себе", "Постройнела, стала еще шикарнее". Солистка группы Kazka Зарицкая восхитила спортивным образом на отдыхе

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3 августа Зарицкой исполнилось 29 лет
3 августа Зарицкой исполнилось 29 лет
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка группы Kazka Зарицкая 4 августа опубликовала в Instagram фото, на котором была запечатлена в профиль с нижнего ракурса на фоне горного водопада – артистка позировала в кадре в белой футболке и черных лосинах. Спортивный образ певицы дополнили кепка и кроссовки.

Зарицкая посвятила публикацию своему дню рождения – 3 августа ей исполнилось 29 лет. Она также отметила, что находится на отдыхе, не уточнив, где именно проводит отпуск.

"В день рождения я захотела только одного – чтобы все мои люди были здоровы и счастливы", – написала певица.

"Постройнела, стала еще шикарнее", – отреагировали на новое фото подписчики.

"Ничего себе", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Хорошенькая", – написали фолловеры.

Контекст:

Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Теги: певица, Kazka, Александра Зарицкая
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