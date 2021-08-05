"Ничего себе", "Постройнела, стала еще шикарнее". Солистка группы Kazka Зарицкая восхитила спортивным образом на отдыхе

Зарицкая посвятила публикацию своему дню рождения – 3 августа ей исполнилось 29 лет. Она также отметила, что находится на отдыхе, не уточнив, где именно проводит отпуск.

"В день рождения я захотела только одного – чтобы все мои люди были здоровы и счастливы", – написала певица.

"Постройнела, стала еще шикарнее", – отреагировали на новое фото подписчики.

"Ничего себе", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Хорошенькая", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)