Солистка Kazka Зарицкая прогулялась по центру Загреба без бюстгальтера

Зарицкая сейчас отдыхает в Хорватии, откуда постит ролики в Instagram Stories Фото: kazka.band / Instagram

28-летняя певица в солнцезащитных очках и светлом платье с черным принтом молча смотрит в объектив и показывает позади себя улицы города.

"Настоящий кайф и отдых – это ходить по центру города без мейка и бюстгальтера", – подписала ролик Зарицкая.

фотогалерея ( 1 из 3) Скриншот: kazka.band / Instagram Скриншот: kazka.band / Instagram Скриншот: kazka.band / Instagram