Солистка Kazka Зарицкая прогулялась по центру Загреба без бюстгальтера

28-летняя певица в солнцезащитных очках и светлом платье с черным принтом молча смотрит в объектив и показывает позади себя улицы города.
"Настоящий кайф и отдых – это ходить по центру города без мейка и бюстгальтера", – подписала ролик Зарицкая.
Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".