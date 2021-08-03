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03 августа, 2021
 
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Солистка Kazka Зарицкая прогулялась по центру Загреба без бюстгальтера

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Зарицкая сейчас отдыхает в Хорватии, откуда постит ролики в Instagram Stories
Зарицкая сейчас отдыхает в Хорватии, откуда постит ролики в Instagram Stories
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая, которая сейчас отдыхает в Хорватии, залила в Instagram Stories короткое видео своей прогулки по хорватской столице Загребу.

28-летняя певица в солнцезащитных очках и светлом платье с черным принтом молча смотрит в объектив и показывает позади себя улицы города.

"Настоящий кайф и отдых – это ходить по центру города без мейка и бюстгальтера", – подписала ролик Зарицкая.

Контекст:

Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Теги: Хорватия, видео, Instagram, Загреб, певица, отдых, Kazka, Александра Зарицкая, ролик
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