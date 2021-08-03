  "Нет у меня девушки. Парня тоже". Участник "Танцев со звездами" и капитан команды "Стояновка" Люленов назвал причину своего одиночества

"Нет у меня девушки. Парня тоже, естественно. Я гетеросексуал, насколько понимаю значение этого слова", – заявил он.

Артист отметил, что у него есть поклонницы, но ему хочется, чтобы все было "по-честному". По словам Люленова, его предыдущие отношения с девушками были недолгими.

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Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube