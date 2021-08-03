  "Нет у меня девушки. Парня тоже". Участник "Танцев со звездами" и капитан команды "Стояновка" Люленов назвал причину своего одиночества

"Нет у меня девушки. Парня тоже, естественно. Я гетеросексуал, насколько понимаю значение этого слова", – заявил он.
Артист отметил, что у него есть поклонницы, но ему хочется, чтобы все было "по-честному". По словам Люленова, его предыдущие отношения с девушками были недолгими.
Люленов стал известен после того, как возглавляемая им молдавская команда "Стояновка" дважды победила в шоу "Лига смеха". Коллектив был создан в 2013 году, а своим названием обязан селу, откуда родом участники команды.
Об участии Люленова в шоу "Танцы со звездами" стало известно 28 июля.