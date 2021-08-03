Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, почему скрывает своего избранника

"И успешно с этим справляюсь. Так успешно, что недавно даже мой знакомый затребовал подтверждение этого факта. Пришлось сделать снимок фотографии, которая у нас в спальне висит", – написала артистка.
Она подчеркнула, что не хочет, чтобы люди осуждали ее выбор.
"Не вижу смысла чужим людям заглядывать в мое пространство. Ведь это глубже, чем мое творчество или публичные проявления. Не хочу ненужных вопросов или лишних суждений, болтовни о моем выборе. Я ранимый человек и на меня можно повлиять каким-то высказыванием или оценкой. Мне так спокойнее", – резюмировала она.
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Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".
В августе 2020 года артистка сообщила, что состоит в отношениях с программистом из Запорожья. При этом актриса не стала называть его имя. Булитко также призналась, что ранее состояла в отношениях с алкозависимым человеком.