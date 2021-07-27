"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях

Булитко о служебном романе: Если это честные отношения и люди абсолютно свободны, то ничего плохого не вижу Фото: bulitka / Instagram

Такое мнение она высказала на следующий день после того, как опубликовала в сети постельное фото с коллегой по сериалу "Папаньки" Евгением Гашенко.

"После вчерашнего поста мой Instagram разорвало от ваших комментариев и сообщений. Предлагаю об этом поговорить – о служебном романе. Возможно, это горький опыт моих знакомых. Возможно, фильмы с очень драматическим сюжетом. Возможно, стереотип: чаще всего за романом стоят разрушенные семьи, чье-то разбитое сердце, страдания. А еще сплетни, которые явно крутятся вокруг пары. Поэтому для меня служебный роман – негативный опыт. Но, с другой стороны, если это чистые и честные отношения и люди абсолютно свободны, влюблены, то ничего плохого не вижу", – заявила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Виктория Булитко (@bulitka)