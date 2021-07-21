Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей

"Ты всегда была и остаешься моей поддержкой и вдохновителем. Первым критиком и советчиком. Самым близким другом и лучшей мамой. Самое главное, чтобы ты была здорова. Хочу всегда видеть в твоих глазах счастье, а на лице – твою родную улыбку", – написал Разумков.

"Прекрасная мама и талантливая актриса. Посмотрела все спектакли и фильмы с сериалами с ее участием. Люблю особенно "Шеф полиции" (2013). У вашей мамы замечательный голос и шикарные глаза. И с ней получались классные интервью", – прокомментировали фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитро Разумков (@dmytro.razumkov)