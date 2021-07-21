Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей

"Ты всегда была и остаешься моей поддержкой и вдохновителем. Первым критиком и советчиком. Самым близким другом и лучшей мамой. Самое главное, чтобы ты была здорова. Хочу всегда видеть в твоих глазах счастье, а на лице – твою родную улыбку", – написал Разумков.
"Прекрасная мама и талантливая актриса. Посмотрела все спектакли и фильмы с сериалами с ее участием. Люблю особенно "Шеф полиции" (2013). У вашей мамы замечательный голос и шикарные глаза. И с ней получались классные интервью", – прокомментировали фото подписчики.
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Дмитрий Разумков родился в 1983 году в городе Бердичев Житомирской области. Его родители – политик Александр Разумков и актриса Наталья Кудря. С 1987 года она выступает на сцене Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Актриса снималась в фильмах "За двумя зайцами" (2003), "Подкидыши" (2016), сериале "Возвращение Мухтара" (2006) и других.
С августа 2019 года Дмитрий Разумков занимает должность председателя Верховной Рады Украины. Он стал 14-м спикером парламента, набрав рекордное количество голосов во время голосования – за него проголосовало 382 депутата.