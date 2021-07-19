Разумков созвал на 20 июля внеочередное заседание Рады по просьбе Зеленского

Заседание просил провести президент Украины Владимир Зеленский.

Депутаты рассмотрят 10 проектов постановлений об отмене решений Рады о принятии законов по реформе судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации "Укроборонпрома" (№3822).

Депутаты рассмотрят 10 проектов постановлений об отмене решений Рады о принятии законопроектов по реформе судопроизводства и трансформации "Укроборонпрома".

Постановления касаются законопроектов №3711-д о предоставлении международным организациям решающего голоса при отборе кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей, №5068 о создании этического совета и службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (ВСП), №5069 о введении штрафа за неисполнение требований дисциплинарного инспектора ВСП.

Отмена решений Рады коснется и законопроекта №3822 о реорганизации "Укроборонпрома".

Разумков поручил провести это заседание своему первому заместителю Руслану Стефанчуку. Спикер Рады находится в двухдневном отпуске по семейным обстоятельствам, сообщила "Украинская правда".