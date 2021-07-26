Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой

Артисты позируют в кадре, прикрываясь одеялом.

"Застукали нас с Гашенко в постели. Нет сил больше скрывать – мы с Женей коллеги и друзья! Но сценаристы "Папанек" видят нас по-другому. Как – станет ясно в четвертом сезоне "Папанек". Но я сама не ожидала, что моя Ольга Николаевна займет местечко в сердце Никиты Сергеевича. Кстати, мы редко играем с Женей любовь-морковь. А тут у нас прямо увлекательные интригующие перипетии", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Виктория Булитко (@bulitka)