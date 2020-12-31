Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко

Участники украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" поделились рецептами блюд в интервью изданию "Телеграф" .
Запеченная горбуша по рецепту Евгения Сморигина.
Ингредиенты:
два килограмма горбуши;
650 граммов брокколи;
три головки лука;
два лимона.
Для соуса понадобятся сметана 15% жирности (360 граммов), горчица (одна чайная ложка), укроп (один пучок), чеснок (два зубчика), соль, перец, приправа по вкусу.
Брокколи нужно отварить в подсоленной воде. Это займет две минуты. Слить воду и добавить оливковое масло. Кольцами нарезать лук и лимон. Для соуса в сметану добавить одну чайную ложку горчицы, два зубчика чеснока, приправу. Нарезанный укроп добавить в сметану, хорошо перемешать.
Нарезанную горбушу посолить, поперчить и посыпать розмарином. Дать рыбе настояться 20 минут. На противень, накрытый фольгой и смазанный маслом, разложить лук, лимон и рыбу. Вылить сок лимона на рыбу. Полить соусом и выложить брокколи. Накрыть фольгой и поставить в духовку на 30 минут при 200 градусах.
Фаршированные яйца. Рецепт Виктории Булитко
Ингредиенты:
четыре вареных вкрутую яйца;
половина авокадо;
половина чайной ложки лимонного сока;
один зубчик чеснока;
10 граммов грецкого ореха;
две чайные ложки оливкового масла;
соль и перец по вкусу;
зелень.
Яйца нужно разрезать пополам и вынуть желтки. Взбить их до однородной массы вместе с авокадо, оливковым маслом, чесноком, лимоном, орехами. Смесь выложить в дольки белков и украсить зеленью.
Верещака по рецепту Александра Бережка
Ингредиенты:
один килограмм свиных ребер;
один литр темного хлебного кваса;
одна головка чеснока;
две-три столовые ложки подсолнечного масла;
одна чайная ложка орегано;
две столовые ложки муки;
50 граммов сливочного масла;
одна столовая ложка панировочных сухарей;
две-три веточки петрушки;
соль и перец по вкусу.
Свиные ребра нужно нарезать, посолить и поперчить, добавить измельченный чеснок. Подрумянить свинину на сковороде с небольшим количеством масла. Переложить ребра в глубокую форму для запекания и присыпать орегано. Влить литр темного кваса. Запекать свинину при 180 градусах в течение часа.
Готовые ребра накрыть фольгой, чтобы они не остыли к подаче. Квас слить в сотейник и выпаривать в течение 15 минут. Смешать две столовые ложки муки и 50 граммов размягченного сливочного масла. Добавить смесь в сотейник, перемешивая венчиком, чтобы соус оставался однородным и без комочков. При подаче ребра полить получившимся соусом и присыпать панировочными сухарями. Можно также добавить зелень.
Шарлотка с мандаринами от Евгения Гашенко.
Ингредиенты:
150 граммов растительного масла;
половина стакана сахара;
полтора стакана муки;
три яйца;
две столовые ложки сметаны;
шесть мандаринов;
одна чайная ложка разрыхлителя;
половина чайной ложки ванилина.
Венчиком взбить яйца и сахар до образования пены, добавить растительное масло и сметану. В муку добавить разрыхлитель и ванилин, замесить тесто. Мандарины почистить и разрезать пополам. Форму для запекания застелить пергаментной бумагой. Выложить мандарины срезом на дно. Залить тестом.
Выпекать в разогретой до 190 ºС духовке 35–45 минут.
Легкий салат от Яны Глущенко
Ингредиенты: редька дайкон, морковь, свежий огурец, соус терияки, кунжут, лимонный сок или натуральный яблочный уксус, нерафинированное растительное масло (подсолнечное или кукурузное), мед. Пропорции Глущенко не указала.
Морковь, огурец и редьку необходимо нарезать соломкой, терияки смешать с маслом и медом, добавить лимонный сок или уксус по вкусу. Все овощи перемешать, заправить соусом и посыпать кунжутом. Предварительно кунжут нужно подсушить на сковороде.