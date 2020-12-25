"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь

По словам украинского диетолога Наталии Самойленко, переедание за новогодним столом чревато госпитализацией.

Диетолог Самойленко: Хирурги и терапевты ждут пациентов, которые не соблюдают правила Фото: depositphotos.com

Украинский диетолог Наталия Самойленко советует 31 декабря соблюдать привычный режим питания, включая ужин. Об этом она рассказала в эфире "1+1", отвечая на вопрос, как не переесть в новогоднюю ночь.

По словам эксперта, это позволит не переесть за праздничным столом.

За несколько дней до праздника Самойленко порекомендовала добавить в рацион крупы, квашенную капусту, моченые яблоки, салаты из свежей моркови и свеклы.

"Эта простая, по сути бюджетная еда подготавливает организм к Новому году – вы повисите запас прочности на праздники. И если позволите себе чуть больше обычного, это будет нивелироваться подготовкой", – объяснила диетолог.

Самойленко также рекомендует на время отказаться от мясных продуктов промышленной переработки, сахара и алкоголя.

"Такие продукты стоит убрать, чтобы иметь возможность позволить немного лишнего в новогоднюю ночь", – подытожила она.

Диетолог подчеркнула, что переедание за новогодним столом чревато госпитализацией.

"Некоторые люди умудряются в новогоднюю ночь съедать трехдневный запас калорий. Это огромная нагрузка на пищеварительный тракт. Хирурги и терапевты во всеоружии ждут пациентов, которые не соблюдают наши правила", – подчеркнула она

Наталия Самойленко – украинский диетолог, эндокринолог, руководитель клиники диетологии.