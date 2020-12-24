Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз

Украинский синоптик Наталья Диденко сделала предварительный прогноз погоды на Новый год.

По прогнозу Диденко, на Новый год ожидается потепление Фото: depositphotos.com

Украинский синоптик Наталья Диденко 23 декабря в эфире канала "1+1", отвечая на вопрос ведущих о том, какой будет погода на Новый год, сообщила, что в Украине на следующей неделе ожидается потепление.

Диденко подчеркнула, что это предварительный прогноз погоды, который в дальнейшем требует уточнения.

"Меня всегда удивляет, почему люди так интересуются погодой на Новый год, если не выходят из дому. Даже в предыдущие годы", – заметила она.

По словам синоптика, потепление начнется уже в конце этой недели.

"Осадки будут, но будут в виде дождя. Поэтому похолодание, по предварительным прогнозам, сменится потеплением", – подытожила Диденко.

Наталья Диденко – украинский метеоролог, блогер, телеведущая. В эфире канала "Еспресо" она ежедневно озвучивает прогноз погоды вместе со своим котом по кличке Апельмон.