Топ-10 новогодних подарков для родителей

Среди подарков для родителей можно выбрать массу вариантов: от небольших статуэток с символом года до массажных установок и праздничных сервизов.

Родителям можно подарить как декоративные, так и практичные вещи Фото: depositphotos.com

Вязаные новогодние свитера

Красивые теплые свитера с изображением праздничной тематики порадуют и заставят улыбнуться. Вариантов есть масса: с пайетками, вышивкой золотом и серебром, с оленями, снежинками, снеговиками, Санта Клаусами, новогодними елками. Для любителей классики можно отдать предпочтение лаконичным моделям без принтов, выполненным из качественной мягкой и теплой пряжи.

Фото: depositphotos.com

Гидромассажная ванночка для ног

Это быстрый способ расслабиться и улучшить настроение. Гидромассаж не только полезен, но и приятен. Струи воды воздействуют на точки на стопе, отвечающие за разные органы, а также улучшают работу сосудистой системы.

Посуда с новогодним декором

Подарком, который будет радовать каждый день во время завтраков, обедов или ужинов, станет красивая посуда. Это может быть как столовый сервиз с полным комплектом тарелок для разных блюд, салатниками и супницей, так и чайный или кофейный сервиз или просто красивые чашки. В случае последних вариантов можно дополнить подарок красиво оформленной упаковкой чая или кофе.

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Статуэтка в виде символа года

Это может быть как бюджетная сувенирная небольшая статуэтка, так и довольно дорогая, выполненная из мрамора, серебра или хрусталя. Символ года 2021 – Металлический Бык. Можно сделать бычка своими руками: например, из полимерной глины и покрыть серебряной краской или свалять из шерсти.

Конфеты в красивой упаковке

Для любителей сладостей желанным подарком станут конфеты с необычными начинками, в праздничной упаковке. Например, в виде музыкальной шкатулки. Можно составить сборный подарок из сладостей, произведенных в разных странах мира.

Фото: depositphotos.com

Ортопедическая подушка

Это полезный и практичный подарок. Если родители работают сидя или просто любят вечером посмотреть телевизор, им пригодится подушка для спины. Она обеспечит комфорт во время сидения благодаря свойству расслаблять позвоночник. Как альтернативный вариант можно выбрать подушку для сна, снимающую мышечное напряжение шейных отделов позвоночника.

Мастер-класс

Новые умения и навыки в любом возрасте представляют ценность и интерес. Поэтому хорошим подарком станет мастер-класс по рисованию, лепке, созданию украшений, кулинарии. Можно выбрать урок по изготовлению кукол к Рождеству, чтобы разнообразить новогодние выходные.

Фото: depositphotos.com

Уютный плед

Это универсальный и всегда нужный подарок. Зимними вечерами родителям будет приятно посидеть за чашкой чая, укутавшись в теплый плед. Ассортимент в магазинах довольно широкий: можно выбрать как классические клетчатые модели, так и пледы со скандинавским рисунком или однотонные. Что касается материалов, лучше отдать предпочтение натуральной шерсти, кашемиру. Но есть и приятные синтетические ткани, и, например, интересные объемные вязаные пледы из акрила.

Игры на двоих

Выбор игр для взрослых достаточно большой. Зная вкус родителей, вам будет проще сориентироваться, на чем остановиться. Среди вариантов – классические шашки, шахматы, нарды, лото, а также монополия и игры по мотивам приключенческих фильмов.

Оригинальная открытка

Новогоднюю открытку можно сделать своими руками. В магазинах для рукоделия продаются готовые наборы для ее создания. Можно пофантазировать и придумать дизайн открытки, используя декоративную бумагу, ткань, еловые иголки, кофейные зерна, вышивку и ювелирную фурнитуру.

Открытка может быть как самостоятельным презентом, так и дополнением к любому другому подарку.