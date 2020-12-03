Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов

Сеть японских магазинов анонсировала пополнение ассортимента, предложив своим покупателям украинскую котлету по-киевски.

В ассортименте японской сети круглосуточных магазинов Mini Stop с 4 декабря появится котлета по-киевски. Об этом говорится в анонсе, размещенном на сайте компании.

В описании товара говорится, что "котлета по-киевски" – традиционное украинское блюдо, представляющее собой обжаренное филе со сливочным маслом внутри.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей странице в Twitter поблагодарил сеть японских магазинов за добавление в ассортимент украинского блюда.

Mini Stop – японская сеть круглосуточных магазинов. В нее входит 3514 точек, из которых 1493 расположены за рубежом.

Особенностью магазинов является наличие в них поваров, которые могут приготовить по просьбе покупателя легкие закуски. Также в магазинах оборудованы зоны отдыха.