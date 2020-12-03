Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов

В ассортименте японской сети круглосуточных магазинов Mini Stop с 4 декабря появится котлета по-киевски. Об этом говорится в анонсе, размещенном на сайте компании.
В описании товара говорится, что "котлета по-киевски" – традиционное украинское блюдо, представляющее собой обжаренное филе со сливочным маслом внутри.
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей странице в Twitter поблагодарил сеть японских магазинов за добавление в ассортимент украинского блюда.
12 * 4 * https://t.co/Sp63CdWuTT pic.twitter.com/lLHaeFWiKQ— * (@KorsunskySergiy) December 3, 2020
Mini Stop – японская сеть круглосуточных магазинов. В нее входит 3514 точек, из которых 1493 расположены за рубежом.
Особенностью магазинов является наличие в них поваров, которые могут приготовить по просьбе покупателя легкие закуски. Также в магазинах оборудованы зоны отдыха.