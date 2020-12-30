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30 декабря, 2020
 
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Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей

Новогодняя елка, украшенная игрушками, становится для кота объектом охоты и непреодолимого интереса. Чтобы елка осталась целой, а кошка – невредимой, существует несколько способов изолировать их друг от друга.

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Елка, украшенная игрушками, новогодняя забава для кота
Елка, украшенная игрушками, – новогодняя забава для кота
Фото: depositphotos.com

Новогодняя елка вызывает у котов и кошек любого возраста огромный интерес. Им нравится играть с новогодними игрушками и мишурой, которыми украшают елку, грызть иголки и точить о ствол когти. Обычно это выглядит так.

Или даже так.

Если в доме несколько котов, но всего одна новогодняя елка, они могут устроить за нее драку.

И даже если елка в доме ненастоящая, она все равно вызывает интерес у кота.

Существует несколько способов оградить елку от посягательств кошки. Эксперты профильного YouTube-канала "Хвост Ньюс" рекомендуют не отказываться от новогодней елки из-за проделок домашнего питомца, а чтобы он не опрокинул украшенное игрушками дерево, советуют сперва дать коту время, чтобы он мог привыкнуть к появившемуся вдруг в доме новому предмету.

Еще один вариант заставить кота потерять интерес к елке – изменить подход к ее украшению. отказавшись от привычных игрушек и мишуры. В качестве альтернативы эксперты предлагают использовать для украшения декор из фольги. В таком случае при падении игрушки хотя бы не побьются.

Альтернативная елка из дерева для кота и вовсе не представляет интереса.

Отпугнуть кота от елки также может запах цитрусовых – если разложить возле дерева апельсиновые корки, кот будет обходить его стороной. По мере высыхания корок их нужно будет менять на новые.

Один из самых радикальных способов – подвесить елку к потолку.

В таком случае коту остается только любоваться украшениями на дереве.

ВИДЕО
Видео: Хвост Ньюс / YouTibe
Теги: Новый год, животные, елка, Новый год 2021
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