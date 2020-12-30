Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2020
 
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Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен

До новогодней ночи осталось два дня. За это время еще можно успеть купить оригинальный подарок, не потратив на него более 1000 гривен.

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Новогодний подарок не обязательно должен быть дорогим
Новогодний подарок не обязательно должен быть дорогим
Фото: depositphotos.com

Экскурсия по городу

Интересная прогулка по городу с гидом будет отличным подарком для любителей истории и приключений. Среди всего разнообразия предложений можно выбрать как обзорную экскурсию, чтобы примерить на себя роль туриста, так и узко направленную – по определенным районам. Также некоторые гиды предлагают тематические экскурсии – по паркам, театрам, монастырям, музеям и кафе.

Пробное занятие по вокалу

Этот подарок будет приятным сюрпризом для тех, кто мечтал о карьере на сцене. А если одариваемый жаловался на отсутствие слуха, возможно, благодаря уроку вокала его мнение о своих данных изменится. В любом случае, такой новогодний подарок удивит и запомнится надолго.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Набор для рисования

Даже если адресат вашего презента не умеет рисовать, возможно, ему будет интересно покреативить. В наборы обычно входят бумага, схема для рисования и краски. Лучше выбрать рисунок, соответствующий профессии или увлечениям человека, для которого вы выбираете набор.

Музыкальная шкатулка

Такой подарок понравится сентиментальным натурам. Музыкальная шкатулка может быть как самостоятельным презентом, так и частью подарка. В нее можно положить украшение или конфеты. А мелодию выбрать по собственному вкусу: от классических мотивов до новогодних и рождественских песен.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Календарь или записная книжка с приколами

Если обычный ежедневник или календарь кажутся вам скучными, можно поискать креативные варианты. Интересным и практичным будет календарь с полезными советами или словами на разных языках мира. Так за год можно неплохо пополнить словарный запас. Креативные ежедневники могут отличаться не только яркой обложкой, но и давать возможность немного расслабиться на протяжении трудовой недели. На их страницах, кроме граф для важных дел, есть ребусы, загадки, приколы и забавные картинки.

Шампанское в интересной упаковке

Бутылка игристого вина в период новогодних праздников является одним из привычных презентов. Но ее оформление способно удивить. Бутылку можно "превратить" в елку, ракету, снегурочку или Санта-Клауса, надев на нее специальную "одежку". Красиво будет смотреться и чехол, обшитый пайетками, или обклеенный глиттером. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Прибор для иллюминации

В Новый год блеска и огоньков много не бывает. Магазины представляют большой ассортимент установок для различных спецэффектов. Это могут быть шары, рассеивающие свет, огоньки или световые звезды. Они являются интересным дополнением праздничного интерьера и альтернативой привычным гирляндам.

Ночник или подсвечник с новогодним декором

Большие и маленькие, со множеством лампочек или одной большой – выбор ночников огромен. Они могут быть выполнены в виде снеговика, оленя, совы, героев сказок – например, Снежной Королевы, Кая и Герды, Щелкунчика.

Для любителей живого огня – масса вариантов красивых подсвечников: керамических, металлических, стеклянных. Можно выбрать варианты с трафаретными стенками. Они будут рассеивать свет в виде различных фигур и узоров. А подсвечники, украшенные декором со снежинками, шишками, еловыми ветками, отлично дополнят интерьер и даже украсят новогодний стол.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Необычные чашки

Новогодние чашки в виде пингвинов, Санта-Клаусов, с текстами поздравлений и пожеланий заставят человека, получившего их, улыбнуться. Можно выбрать чашку с имитацией вязания пряжи или с чехлами из шерсти – в виде своеобразной "одежки" для чашки.

Футболка, расписанная собственными руками

Такой подарок лучше дарить близким друзьям, которые точно оценят ваш креатив. Футболку можно расписать цветными акриловыми красками, белыми или черными – в зависимости от задумки и цвета ткани. Здесь вам виднее, что именно писать. Это могут быть приколы вашей компании, цитаты из любимых фильмов, книг, песен и пожелания.

Теги: Новый год, праздники, календарь, поздравление, советы, подарки, Новый год 2021, интерьер, новогодний стол
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