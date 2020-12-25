Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских

Выступление украинской певицы Оли Поляковой анонсировали сразу два киевских заведения, а Барских выступит в одном из столичных ресторанов.

Стоимость встречи Нового года в ресторане стартует от 1000 грн Фото: depositphotos.com

В ночь с 31 декабря на 1 января заведения общественного питания в Украине в виде исключения будут работать до 7.00. Издание "ГОРДОН" изучило цены и новогодние программы в известных ресторанах Киева, Харькова и Львова.

Украинская певица Оля Полякова в новогоднюю ночь выступит сразу в двух местах. Ее выступление анонсировал киевский ресторан Bakkara. Стоимость полного пакета услуг в свободном доступе не указана.

Организаторы праздника обещают посетителям "эксклюзивный безопасный формат" встречи Нового года с персональными поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAKKARA - Hotel on the River * (@bakkarahotel)

Также в новогоднюю ночь выступление Поляковой анонсировано на 22.00 на ледовой арене Osocor Winter Residence. Стоимость билета стартует от 1000 грн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Osocor Residence (@osocor.residence)

Украинский певец Макс Барских поздравит 31 декабря гостей киевского ресторана Alaska. Стоимость места за новогодним столом организаторы рекомендуют уточнять в личной переписке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alaska Kyiv ♥ * (@alaskakyiv)

Встреча Нового года в киевском ресторане Eshak обойдется в зависимости от расположения столика от 1500 до 3000 грн. Организаторы вечеринки обещают показать шоу иллюзионистов, выступление группы Rubtsova Band, а также пригласили Деда Мороза и Снегурочку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESHAK мережа ресторанів (@eshak.official)

Харьковский Kharkiv Palace Hotel предлагает посетителям встретить Новый год на территории ресторанного комплекса за 4500 грн. Гостей будет развлекать дуэт Pika Love и ведущие Black Jack и Настя Демидова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kharkiv Palace Hotel (@kharkiv_palace_hotel)

Харьковский ресторан Panorama анонсировал вечеринку в формате бала-маскарада и выступление харьковского музыкального коллектива Happy Time. Вечеринка начнется в 18.00. Стоимость бронирования столика на человека в свободном доступе не указана.

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Ресторан Nikas в новогоднюю ночь, несмотря на снятие ограничений, не работает – он закроется в 22.00. Вот такое объявление размещено на странице заведения в Instagram.

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Львовский ресторан De Luxe Party в новогоднюю ночь предлагает гостям полноценную концертную программу с участием ведущих, стендап-комиков, балета и живой музыки. Стоимость участия в мероприятии администрация заведения озвучивает в личных сообщениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от De Luxe Party Restaurant (@deluxe_nightclub)

Ресторан Cosa Nostra анонсировал секретную вечеринку с концертной программой и ведущим. Стоимость участия составляет от 2000 до 2500 грн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новорічна ніч «Cosa Nostra» (@secret_new_year_party)

Во время карантина многие рестораны отказались от проведения корпоративов в новогоднюю ночь, предложив своим клиентам доставку новогодних закусок.