Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2020
 
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Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских

Выступление украинской певицы Оли Поляковой анонсировали сразу два киевских заведения, а Барских выступит в одном из столичных ресторанов.

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Стоимость встречи Нового года в ресторане стартует от 1000 грн
Стоимость встречи Нового года в ресторане стартует от 1000 грн
Фото: depositphotos.com

В ночь с 31 декабря на 1 января заведения общественного питания в Украине в виде исключения будут работать до 7.00. Издание "ГОРДОН" изучило цены и новогодние программы в известных ресторанах Киева, Харькова и Львова.

Украинская певица Оля Полякова в новогоднюю ночь выступит сразу в двух местах. Ее выступление анонсировал киевский ресторан Bakkara. Стоимость полного пакета услуг в свободном доступе не указана.

Организаторы праздника обещают посетителям "эксклюзивный безопасный формат" встречи Нового года с персональными поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки.

Также в новогоднюю ночь выступление Поляковой анонсировано на 22.00 на ледовой арене Osocor Winter Residence. Стоимость билета стартует от 1000 грн.

Украинский певец Макс Барских поздравит 31 декабря гостей киевского ресторана Alaska. Стоимость места за новогодним столом организаторы рекомендуют уточнять в личной переписке.

Встреча Нового года в киевском ресторане Eshak обойдется в зависимости от расположения столика от 1500 до 3000 грн. Организаторы вечеринки обещают показать шоу иллюзионистов, выступление группы Rubtsova Band, а также пригласили Деда Мороза и Снегурочку.

Харьковский Kharkiv Palace Hotel предлагает посетителям встретить Новый год на территории ресторанного комплекса за 4500 грн. Гостей будет развлекать дуэт Pika Love и ведущие Black Jack и Настя Демидова.

Харьковский ресторан Panorama анонсировал вечеринку в формате бала-маскарада и выступление харьковского музыкального коллектива Happy Time. Вечеринка начнется в 18.00. Стоимость бронирования столика на человека в свободном доступе не указана.

Ресторан Nikas в новогоднюю ночь, несмотря на снятие ограничений, не работает – он закроется в 22.00. Вот такое объявление размещено на странице заведения в Instagram.

Львовский ресторан De Luxe Party в новогоднюю ночь предлагает гостям полноценную концертную программу с участием ведущих, стендап-комиков, балета и живой музыки. Стоимость участия в мероприятии администрация заведения озвучивает в личных сообщениях.

Ресторан Cosa Nostra анонсировал секретную вечеринку с концертной программой и ведущим. Стоимость участия составляет от 2000 до 2500 грн.

Во время карантина многие рестораны отказались от проведения корпоративов в новогоднюю ночь, предложив своим клиентам доставку новогодних закусок.

Теги: Новый год, концерт, ресторан, Макс Барских, Оля Полякова, Дед Мороз, Новый год 2021
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