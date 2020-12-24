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Белый Металлический Бык. Чего ждать от символа 2021 года по версии китайского календаря

Символ 2021 года, согласно китайскому календарю, обладает твердым характером и спокойствием, может поспособствовать заключению крупных сделок и помочь в построении семейных отношений.

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Символ 2021 года в китайском календаре представляет символ Белого Быка, сочетающего в себе стихию Земли и металла
Символ 2021 года в китайском календаре представляет символ Белого Быка, сочетающего в себе стихию Земли и металла
Фото: god2021bull.com

По китайскому календарю 2021-й – год Белого Металлического Быка. Такой символ выпадает раз в 60 лет.

Согласно восточному календарю, Бык относится к стихии Земли, и сочетание с металлом дает жизнестойкость, умение противостоять ударам. Бык символизирует уверенность в завтрашнем дне, своих действиях, труд и изобилие. 

Людям, которые приложили достаточно усилий в своем деле, он подарит успешное достижение намеченных целей. В 2021 году сложатся благоприятные условия для развития бизнеса и его новых направлений. Год Быка – отличное время для деловых знакомств и налаживания связей.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Этот знак считается семейным. Год Белого Металлического Быка – хорошее время для покупки недвижимости, новоселья и ремонта. Этот знак способен придать организованность процессу, а благодаря сосредоточенности не даст упустить самые выгодные варианты при крупных покупках и заказе услуг.

Это прекрасный год для рождения и зачатия детей, если вы мечтаете, чтобы ваш ребенок обладал лидерскими качествами. Также он благоприятен и для заключения браков. В семьях, которые образовались в год Быка, будет царить благополучие и достаток.

Это общительный символ. Поэтому, если вы в прошлые годы меньше времени проводили с друзьями, именно в 2021 году стоит наверстать упущенное. Также стоит ждать новых знакомств.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Бык любит все основательное, поэтому если вы планировали полностью изменить жизнь – возможно, именно в 2021 году это удастся сделать. Если же вы довольны тем, как складывается ваша жизнь, год Белого Металлического Быка станет временем, когда можно проанализировать, чего бы еще вам хотелось, каких высот вы могли бы достичь.

Бык обладает крепким здоровьем. И в этот год стоит особое внимание обратить на укрепление организма. Если вы не занимались спортом, самое время начать.

Китайский календарь отсчета Нового года не совпадает с григорианским. Год Быка наступит не 31 декабря, а 12 февраля. 

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