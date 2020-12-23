"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку

Российская актриса Юлия Высоцкая показала игрушки на своей новогодней елке.

Российская актриса Юлия Высоцкая разместила в Instagram фото наряженной новогодней елки и чашки кофе, которую держит в руке. На фото можно подробно рассмотреть некоторые елочные игрушки.

"Кофе на ночь? У вас случается? У меня редко, и всегда в десятку!" – написала она.

Актриса сопроводила пост хештегами "не спать", "скоро Новый год", "с молоком, пожалуйста", "бодрой ночи".

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"Красиво", – отметила подписчица voronova7.

Высоцкая известна по фильмам "Дом дураков", "Глянец", "Рай", программе "Едим дома" канала НТВ.

Актрисе 16 августа 2020 года исполнилось 47 лет. Она замужем за 83-летним режиссером Андреем Кончаловским. Пара в 2020 году отметила 24-летие брака.