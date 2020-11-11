"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем

47-летняя российская актриса Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram показала фото, сделанные на премьере фильма "Дорогие товарищи" ее мужа, режиссера Андрея Кончаловского.
"Дорогие товарищи! Все причастные к созданию фильма, зрители на вчерашней премьере и все, кто поддерживал на расстоянии! Спасибо! В прокат фильм "Дорогие товарищи" выходит 12 ноября", – написала она.
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Дорогие товарищи! Все причастные к созданию фильма, зрители на вчерашней премьере и все кто поддерживал на расстоянии! Спасибо! В прокат фильм «Дорогие Товарищи» @andrei_konchalovsky выходит 12 ноября. #кончаловский #премьрера #дорогиетоварищи #украшения @mercury_russia #костюм @louloustudio_paris @vogashop #muah @nadezdaknyazeva #juliavysotskaya #юлиявысоцкая
Подписчики прокомментировали пост.
"Просто загляденье! На одной волне! Восхищение, восторг! Юленька! Андрон Сергеевич!" – написала tatianashenderuk.
"Молодые и красивые!" – заявила eallenna.
Высоцкая и Кончаловский узаконили отношения в 1998 году и обвенчались в 2019-м.
У них двое детей: Мария (1999) и Петр (2003).
Мария Кончаловская впала в кому после аварии, которая произошла в 2013 году во Франции. Арендованный Mercedes, за рулем которого был Кончаловский, столкнулся с другим автомобилем. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ранее мама актрисы призналась, что трагедия с дочерью Машей сплотила супругов.