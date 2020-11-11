"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем

Российская актриса Юлия Высоцкая показала их общие снимки с мужем, режиссером Андреем Кончаловским, сделанные во время презентации его нового фильма.

47-летняя российская актриса Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram показала фото, сделанные на премьере фильма "Дорогие товарищи" ее мужа, режиссера Андрея Кончаловского.

"Дорогие товарищи! Все причастные к созданию фильма, зрители на вчерашней премьере и все, кто поддерживал на расстоянии! Спасибо! В прокат фильм "Дорогие товарищи" выходит 12 ноября", – написала она.

Подписчики прокомментировали пост.

"Просто загляденье! На одной волне! Восхищение, восторг! Юленька! Андрон Сергеевич!" – написала tatianashenderuk.

"Молодые и красивые!" – заявила eallenna.

Высоцкая и Кончаловский узаконили отношения в 1998 году и обвенчались в 2019-м.

У них двое детей: Мария (1999) и Петр (2003).

Мария Кончаловская впала в кому после аварии, которая произошла в 2013 году во Франции. Арендованный Mercedes, за рулем которого был Кончаловский, столкнулся с другим автомобилем. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ранее мама актрисы призналась, что трагедия с дочерью Машей сплотила супругов.