"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги

Российская актриса Юлия Высоцкая разместила в Instagram снимок, для которого позировала в мини-платье, сидя у бассейна."Стена над водой, за стеной кипарисы... о Венеции", – написала она.
"Безупречно все", – написала подписчица n.kashitsyna_65.
"Грациозная лань!" – отметила ladakotsiura.
Высоцкая известна по фильмам "Дом дураков", "Глянец", "Рай", программе "Едим дома" канала НТВ.
Актрисе 16 августа 2020 года исполнилось 47 лет. Она замужем за 83-летним режиссером Андреем Кончаловским. Пара в 2016 году отметила 20-летие брака.