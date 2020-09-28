"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги

Российская актриса Юлия Высоцкая позировала в коротком платье во время поездки в Венецию.

Высоцкая: Стена над водой, за стеной кипарисы... Фото: juliavysotskayaofficial / Instagram

Российская актриса Юлия Высоцкая разместила в Instagram снимок, для которого позировала в мини-платье, сидя у бассейна.

"Стена над водой, за стеной кипарисы... о Венеции", – написала она.

"Безупречно все", – написала подписчица n.kashitsyna_65.

"Грациозная лань!" – отметила ladakotsiura.

Высоцкая известна по фильмам "Дом дураков", "Глянец", "Рай", программе "Едим дома" канала НТВ.

Актрисе 16 августа 2020 года исполнилось 47 лет. Она замужем за 83-летним режиссером Андреем Кончаловским. Пара в 2016 году отметила 20-летие брака.