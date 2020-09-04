47-летняя Высоцкая для фото развязала бюстгальтер купальника

Российская актриса Юлия Высоцкая разместила в Instagram фото прогулки по Атлантическому океану. На фото она позирует, показывая голую спину: актриса развязала бюстгальтер от купальника.
"Поднять паруса! Курс в таинственную неизвестность, к Мысу Доброй Надежды. Хорошего дня!" – написала она.
Высоцкая известна по фильмам "Дом дураков", "Глянец", "Рай", программе "Едим дома" канала НТВ.
Актрисе 16 августа 2020 года исполнилось 47 лет. Она замужем за 83-летним режиссером Андреем Кончаловским. Пара в 2016 году отметила 20-летие брака.