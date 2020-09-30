"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте

Российская актриса Юлия Высоцкая позировала в спущенном на плечо жакете.

Российская актриса Юлия Высоцкая разместила в Instagram снимок, для которого позировала сидя на диване. Она надела блестящий костюм, спустив одну сторону воротника и рукав и демонстрируя голое плечо и декольте.

"О Боже, какой ракурс, а тело! Божественно, просто божественно", – написала shamaevainna.

"Интригующе..." – отметила elena_steparuk.

Высоцкая известна по фильмам "Дом дураков", "Глянец", "Рай", программе "Едим дома" канала НТВ.

Актрисе 16 августа 2020 года исполнилось 47 лет. Она замужем за 83-летним режиссером Андреем Кончаловским. Пара в 2020 году отметила 24-летие брака.