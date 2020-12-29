Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2020
 
Новости

Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"

По словам победительницы пятого сезона "Танцев со звездами" на "1+1" Илоны Гвоздевой, абонемент в спортзал – не лучший вариант новогоднего подарка для женщины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По мнению Гвоздевой, новогодним подарком может стать романтический ужин
По мнению Гвоздевой, новогодним подарком может стать романтический ужин
Фото: depositphotos.com

Победительница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Илона Гвоздева 28 декабря поделилась идеями новогодних подарков для женщин.

В качестве подарка, по мнению Гвоздевой, подойдут одиночная или парная фотоссесия, украшения, сертификат в салон красоты или на курс массажа, наряд, шопинг, путевка на отдых, духи, гаджет, нижнее белье и романтический ужин в новом месте.

"Ни в коем случае не дарите, если только сама не попросит, кухонный инвентарь, абонемент в спортзал или в салон лазерной эпиляции, подарок, который якобы для нее, но в пользование для всей семьи", – подытожила она.

Ранее Гвоздева составила список из пяти вариантов новогодних подарков для мужчин.

Теги: Новый год, Танцы со звездами, Илона Гвоздева, подарки, Новый год 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
Алеся БАЦМАН
  "Страну, с...ка, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года
  "Страну, с...ка, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года
Наталия ДВАЛИ
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как приготовить веганские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Как приготовить веганские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Анита Луценко: Официально я не замужем
Анита Луценко: Официально я не замужем
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
Огневич рассказала, какие изменения запланировала на следующий год
Огневич рассказала, какие изменения запланировала на следующий год
"Осадчая точно беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая точно беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Любовь действительно может быть неземной". Руслана показала свадебные снимки
"Любовь действительно может быть неземной". Руслана показала свадебные снимки
Эмма Робертс родила первенца
Эмма Робертс родила первенца
Нитич: В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически еще подростки
Нитич: В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически – еще подростки
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS