Пастель, блестки, металл. В чем встречать Новый 2021 год

Символом 2021 года, согласно китайскому календарю, является Белый Металлический Бык. Астрологи рекомендуют, чтобы "задобрить" символ, выбирать спокойную гамму в одежде для встречи Нового года.
Хорошим вариантом будут белый и пастельные цвета: розовый, бежевый и все их оттенки. Также рекомендуется обратить внимание на всю гамму синего оттенка. Лучше отдать предпочтение изысканным тканям: бархату, шелку, атласу.
Для любителей блесток в этом году – раздолье. Можно выбрать наряд из ткани с эффектом "металлик", густым люрексом или расшитой пайетками.
При выборе образа стоит руководствоваться принципом: чем больше ткани, тем лучше. Стоит отдать предпочтение длине миди или макси, а не мини. Вместе с тем можно сделать акцент в виде разреза, декольтированного выката на груди или на спине.
Отлично освежат платье или костюм вставки из ткани другой фактуры или разных блестящих текстур. Пикантности придадут прозрачные элементы.
Поклонники китайского календаря считают, что Бык не любит обилия мелких деталей, поэтому лучше отдать предпочтения нескольким броским украшениям. Желательно, чтобы в дизайне преобладал металл, а не вставки камней или стразов.
Мужчинам также стоит обратить внимание на светлые костюмы: серые, коричневые, песочные. Удачным вариантом будут оттенки пепла, бежевого, коричневого.
Уместным в новогоднюю ночь будет и черный костюм, который можно освежить серебряным или золотым галстуком.
Хорошо будет смотреться образ в стиле ретро с элегантной бабочкой. В новогоднюю ночь она может быть бархатной, атласной, с люрексом или пайетками.
О том, чего, по версии китайского календаря, стоит ждать от года Белого Металлического Быка, можно прочитать здесь.