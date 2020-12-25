Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2020
 
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Пастель, блестки, металл. В чем встречать Новый 2021 год

Для новогодней ночи в 2021 году уместно будет выбрать самые нарядные платья, а от мини лучше отказаться. Мужчинам следует обратить внимание на детали в образе.

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Блестящая фактура тренд новогодней ночи
Блестящая фактура – тренд новогодней ночи
Фото: depositphotos.com

Символом 2021 года, согласно китайскому календарю, является Белый Металлический Бык. Астрологи рекомендуют, чтобы "задобрить" символ, выбирать спокойную гамму в одежде для встречи Нового года.

Хорошим вариантом будут белый и пастельные цвета: розовый, бежевый и все их оттенки. Также рекомендуется обратить внимание на всю гамму синего оттенка. Лучше отдать предпочтение изысканным тканям: бархату, шелку, атласу.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для любителей блесток в этом году – раздолье. Можно выбрать наряд из ткани с эффектом "металлик", густым люрексом или расшитой пайетками.

При выборе образа стоит руководствоваться принципом: чем больше ткани, тем лучше. Стоит отдать предпочтение длине миди или макси, а не мини. Вместе с тем можно сделать акцент в виде разреза, декольтированного выката на груди или на спине.

Отлично освежат платье или костюм вставки из ткани другой фактуры или разных блестящих текстур. Пикантности придадут прозрачные элементы.

depositphotos_65816705_s-2019
depositphotos_65816705_s-2019

Поклонники китайского календаря считают, что Бык не любит обилия мелких деталей, поэтому лучше отдать предпочтения нескольким броским украшениям. Желательно, чтобы в дизайне преобладал металл, а не вставки камней или стразов.

Мужчинам также стоит обратить внимание на светлые костюмы: серые, коричневые, песочные. Удачным вариантом будут оттенки пепла, бежевого, коричневого.

Уместным в новогоднюю ночь будет и черный костюм, который можно освежить серебряным или золотым галстуком.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Хорошо будет смотреться образ в стиле ретро с элегантной бабочкой. В новогоднюю ночь она может быть бархатной, атласной, с люрексом или пайетками.

О том, чего, по версии китайского календаря, стоит ждать от года Белого Металлического Быка, можно прочитать здесь.

Теги: Новый год, золото, дизайн, ретро, платье, календарь, мода и красота, мужчины, декольте, астрологи, Новый год 2021, Белый Металлический Бык, Год Белого Металлического Быка
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