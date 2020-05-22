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23 мая, 2020
 
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Дизайнер Жакмюс в качестве модели снял свою бабушку

Французский дизйнер Симон Порт Жакмюс сам снял свою бабушку для промокампании летней коллекции своего именного бренда.

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Бабушка Жакмюса надела одежду из его новой коллекции
Бабушка Жакмюса надела одежду из его новой коллекции
Фото: jacquemus / Instagram

Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс выбрал для новой рекламной кампании в качестве модели свою бабушку. Фото он разместил в Instagram.

"Одна из самых особых историй для меня", – отметил модельер.

Все снимки он сделал сам и указал, что это коллекция "Лето 2020".

Дизайнер также продемонстрировал, как делал для снимков "спецэффекты", потроша цветущее дерево (видео в финале подборки).

Симон Порт Жакмюс – 30-летний дизайнер, родившийся в небольшой французской деревне Мальмор недалеко от Марселя. Его родители, бабушки и дедушки – фермеры.

У Жакмюса нет специального образования. Он модельер-самоучка.

Теги: дизайн, мода и красота, дизайнер, Симон Порт Жакмюс
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