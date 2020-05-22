Дизайнер Жакмюс в качестве модели снял свою бабушку

Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс выбрал для новой рекламной кампании в качестве модели свою бабушку. Фото он разместил в Instagram.
"Одна из самых особых историй для меня", – отметил модельер.
Все снимки он сделал сам и указал, что это коллекция "Лето 2020".
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* #JACQUEMUSATHOME WITH MY GRAND MOTHER LILINE SHOT BY ME SUMMER 2020 (ONE OF THE MOST SPECIAL STORY FOR ME )
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* #JACQUEMUSATHOME WITH MY GRAND MOTHER LILINE SHOT BY ME SUMMER 2020 (ONE OF THE MOST SPECIAL STORY FOR ME )
Дизайнер также продемонстрировал, как делал для снимков "спецэффекты", потроша цветущее дерево (видео в финале подборки).
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* #JACQUEMUSATHOME WITH MY GRAND MOTHER LILINE SHOT BY ME SUMMER 2020 (ONE OF THE MOST SPECIAL STORY FOR ME )
Симон Порт Жакмюс – 30-летний дизайнер, родившийся в небольшой французской деревне Мальмор недалеко от Марселя. Его родители, бабушки и дедушки – фермеры.
У Жакмюса нет специального образования. Он модельер-самоучка.