Дизайнер Жакмюс в качестве модели снял свою бабушку

Французский дизйнер Симон Порт Жакмюс сам снял свою бабушку для промокампании летней коллекции своего именного бренда.

Бабушка Жакмюса надела одежду из его новой коллекции

Фото: jacquemus / Instagram