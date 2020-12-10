Институт цвета Pantone назвал главные цвета 2021 года

В институте цвета Pantone сочетание насыщенного желтого и серого считают самым подходящим для 2021 года. Эксперты говорят, что этот союз "практичный и твердый, но в то же время согревающий и оптимистичный".

Эксперты также отмечают, что сочетание этих цветов "подчеркивает нашу врожденную потребность быть увиденным" Скриншот: pantone.com

Институт цвета США Pantone представил сразу два цвета, которые выбрали главными в следующем году: насыщенный желтый и серый. Об этом сообщили на сайте Pantone.

Как отметили в Pantone, союз оттенков 17-5104 Ultimate Grey и 13-0647 Illuminating "практичный и твердый, но в то же время согревающий и оптимистичный... это сила и позитив".

"Это история цвета, которая заключает в себе более глубокое чувство задумчивости с обещанием чего-то солнечного и дружелюбного", – так описали соединение этих цветов в институте цвета.

Эксперты также отмечают, что сочетание этих цветов "подчеркивает нашу врожденную потребность быть увиденным, быть видимым, быть узнаваемым, чтобы наши голоса были услышаны".

Скриншот: pantone.com

Чтобы объявить цвет года, Институт цвета каждый раз тщательно анализирует мировые тенденции, на которые, по словам представителей Pantone, оказывают влияние все области жизни: от индустрии развлечений и медиа до социально-экономической ситуации.

Ведущим оттенком 2019 года был "живой коралл" (Living Coral), 2018 года – оттенок фиолетового цвета "ультрафиолет" (Ultra Violet), а в 2017-м – цвет зелени (Greenery).