Институт цвета Pantone назвал главные цвета 2021 года

Институт цвета США Pantone представил сразу два цвета, которые выбрали главными в следующем году: насыщенный желтый и серый. Об этом сообщили на сайте Pantone.
Как отметили в Pantone, союз оттенков 17-5104 Ultimate Grey и 13-0647 Illuminating "практичный и твердый, но в то же время согревающий и оптимистичный... это сила и позитив".
"Это история цвета, которая заключает в себе более глубокое чувство задумчивости с обещанием чего-то солнечного и дружелюбного", – так описали соединение этих цветов в институте цвета.
Эксперты также отмечают, что сочетание этих цветов "подчеркивает нашу врожденную потребность быть увиденным, быть видимым, быть узнаваемым, чтобы наши голоса были услышаны".
Чтобы объявить цвет года, Институт цвета каждый раз тщательно анализирует мировые тенденции, на которые, по словам представителей Pantone, оказывают влияние все области жизни: от индустрии развлечений и медиа до социально-экономической ситуации.
Ведущим оттенком 2019 года был "живой коралл" (Living Coral), 2018 года – оттенок фиолетового цвета "ультрафиолет" (Ultra Violet), а в 2017-м – цвет зелени (Greenery).