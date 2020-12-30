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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Как встретить Новый год, чтобы он был богатым. Интервью Бацман с Лузиной. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с украинской писательницей и журналисткой Ладой Лузиной. Интервью записали по Skype, оно продолжалось около часа. Во время интервью Лузина говорила о новогодних праздниках, рассказала, как правильно наряжать елку, как лучше встречать Новый год, чтобы он был успешным, в кого переодеваться на Маланку, чем отличаются Дед Мороз, Святой Николай и Санта-Клаус, а также о новогодних фейках и мистичности в политике.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Алеся БАЦМАН
главный редактор

Лузина родилась в 1972 году в Киеве. Окончила факультет театральной критики Киевского театрального института (сейчас – Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого). Во время учебы начала сотрудничать с разными изданиями как журналист. Долгое время работала в газете "Бульвар Гордона".

В 2002 году выпустила свою первую книгу "Моя Лолита". На сегодняшний день написала несколько десятков рассказов и повестей, в том числе цикл "Киевские ведьмы". В творчестве Лузиной есть мистические мотивы.

Теги: Рождество, Новый год, Алеся Бацман, Лада Лузина
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