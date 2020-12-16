"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках

Участница украинского комедийного проекта "Дизель Студио" Виктория Булитко на своей странице в Instagram поделилась комедийным роликом о коммунальных платежах, в котором снялась вместе с актрисой Виталиной Библив.
"Коротко о коммунальных", – написала она.
В ролике Булитко показывает маме, роль которой воплотила Библив, платежку. "Мама" издает нечленораздельный звук, переходящие в рыдания.
"Мама платежку за отопление получила", – объяснила Булитко.
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Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".
Она принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в 2019 году. Партнером Булитко был Дмитрий Дикусар.
Библив – актриса театра "Золотые ворота".