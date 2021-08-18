Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2021
 
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Бывшая подопечная Монатика стала участницей "Танцев со звездами"

Lida Lee передала эстафету Melovin
Lida Lee передала эстафету Melovin
Фото: lidalee_official / Instagram

Бывшая подопечная украинского певца и продюсера Monatik (Дмитрия Монатика) певица Lida Lee (Лидия Скорубская) стала 12-й участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Об этом 18 августа сообщается на странице проекта в Instagram.

Певица передала эстафету своему коллеге Melovin.

Контекст:

Премьера шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября. В числе участников шоу, кроме Lida Lee, заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова, капитан молдавской юмористической команды "Стояновка", которая является участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Константин Войтенко, фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, саблистка Ольга Харлан, певица Евгения Власова и актер Артур Логай.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. 

Теги: Танцы со звездами, Melovin, Lida Lee
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