"Такая стройная", "Как вы похудели!" Участница "Танцев со звездами" накануне премьеры шоу восхитила стройностью. Фото до и после

Оруджова осенью выйдет на паркет в проекте "Танцы со звездами" Фото: orudjova_nastya / Instagram

"Вот умеет [коллега] Вера Кекелия сфоткать так, будто я жена олигарха, которая когда-то заберет у него бизнес", – подписала фото актриса.

"Как вы похудели!" – отреагировали в сети на новые фото артистки.

"Стройняшка", – прокомментировали публикацию поклонники.

"Роскошь, конечно", – оценили снимки фолловеры.

"Настя, ты такая умничка! Такая стала стройная! Супер", – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Оруджова (@orudjova_nastya)

Ранее Оруджова выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Оруджова (@orudjova_nastya)