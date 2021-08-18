Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"

Третьим судьей шоу является украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
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Премьера шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября. В числе участников шоу заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова, капитан молдавской юмористической команды "Стояновка", которая является участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Константин Войтенко, фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, саблистка Ольга Харлан, певица Евгения Власова, актер Артур Логай, певица Lida Lee. Также ожидается участие певца Melobin.
Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.