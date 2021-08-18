  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту

Харлан: Я сильная, у меня мышечная масса, поэтому крутить меня не будут Фото: olgakharlan / Instagram

"Во-первых, он должен меня поднимать, потому что я девушка не хрупкая. Ну это правда. Я сильная, у меня мышечная масса, поэтому крутить меня не будут вот так. Я не [украинская балерина] Катя Кухар", – заявила она.

Ведущий проекта, хореограф Влад Яма уточнил при этом, что вес Кухар составляет 42 кг.

Харлан также подчеркнула, что в детстве четыре года занималась танцами, но в 10 лет бросила.

Ответ Харлан о ее требованиях к партнеру можно послушать начиная с 03.00 минуты видео.

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