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18 августа, 2021
 
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"Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту

 
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Харлан: Я сильная, у меня мышечная масса, поэтому крутить меня не будут
Харлан: Я сильная, у меня мышечная масса, поэтому крутить меня не будут
Фото: olgakharlan / Instagram

Участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинская саблистка Ольга Харлан 17 августа в эфире проекта "Твій день" на "1+1" озвучила свои требования к партнеру по танцам.

"Во-первых, он должен меня поднимать, потому что я девушка не хрупкая. Ну это правда. Я сильная, у меня мышечная масса, поэтому крутить меня не будут вот так. Я не [украинская балерина] Катя Кухар", – заявила она.

Ведущий проекта, хореограф Влад Яма уточнил при этом, что вес Кухар составляет 42 кг. 

Харлан также подчеркнула, что в детстве четыре года занималась танцами, но в 10 лет бросила.

Ответ Харлан о ее требованиях к партнеру можно послушать начиная с 03.00 минуты видео.

ВИДЕО
Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

Премьера шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября. В числе участников шоу, кроме Харлан, заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова, капитан молдавской юмористической команды "Стояновка", которая является участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Константин Войтенко, фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, певица Евгения Власова, актер Артур Логай и певица Lida Lee.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. 

Теги: спорт, Ольга Харлан, Танцы со звездами
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