  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту

"Во-первых, он должен меня поднимать, потому что я девушка не хрупкая. Ну это правда. Я сильная, у меня мышечная масса, поэтому крутить меня не будут вот так. Я не [украинская балерина] Катя Кухар", – заявила она.
Ведущий проекта, хореограф Влад Яма уточнил при этом, что вес Кухар составляет 42 кг.
Харлан также подчеркнула, что в детстве четыре года занималась танцами, но в 10 лет бросила.
Ответ Харлан о ее требованиях к партнеру можно послушать начиная с 03.00 минуты видео.
Премьера шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября. В числе участников шоу, кроме Харлан, заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова, капитан молдавской юмористической команды "Стояновка", которая является участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Константин Войтенко, фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, певица Евгения Власова, актер Артур Логай и певица Lida Lee.
Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.
Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются.