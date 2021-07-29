"Ты это заслужил, детка", "Однажды ты сказала мне, что надо верить". Харлан обменялась сообщениями с бойфрендом после его победы в Токио

Харлан также опубликовала снимки, на которых Самеле запечатлен на пьедестале.

"Однажды ты сказал мне: "Я хотел бы иметь хотя бы одну индивидуальную медаль! Боже, пожалуйста! Ты улыбался и смеялся, делая вид, будто этого невозможно достичь. Но я видела в твоих глазах, как сильно ты этого хочешь. Сегодня у тебя две медали Олимпийских игр! Ты доказал, что мечты сбываются! Я так горжусь тобой. Ты это заслужил, детка", – написала Харлан.

"Я бы никогда не справился без тебя! Ты показала мне, что означает верить во что бы то ни было, как добиться профессионального мышления и ежедневной работы. Ты чемпион, которым я всегда мечтал быть (и ты знаешь, что я гонялся за тобой с 15 лет). Однажды ты сказала мне, что надо верить и не сдаваться, поэтому я и сделал это сегодня. Спасибо за то, что ты была моим кумиром перед тем, как стать моей большой любовью", – ответил Самеле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)