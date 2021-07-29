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29 июля, 2021
 
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"Ты это заслужил, детка", "Однажды ты сказала мне, что надо верить". Харлан обменялась сообщениями с бойфрендом после его победы в Токио

Харлан Самеле: Ты доказал, что мечты сбываются! Я так горжусь тобой
Харлан – Самеле: Ты доказал, что мечты сбываются! Я так горжусь тобой
Фото: olgakharlan / Instagram

Украинская саблистка Ольга Харлан 28 июля опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена со своим возлюбленным, итальянским саблистом Луиджи Самеле. Она посвятила публикацию его победе на Олимпийских играх в Токио – Самеле выиграл две серебряные медали.

Харлан также опубликовала снимки, на которых Самеле запечатлен на пьедестале.

"Однажды ты сказал мне: "Я хотел бы иметь хотя бы одну индивидуальную медаль! Боже, пожалуйста! Ты улыбался и смеялся, делая вид, будто этого невозможно достичь. Но я видела в твоих глазах, как сильно ты этого хочешь. Сегодня у тебя две медали Олимпийских игр! Ты доказал, что мечты сбываются! Я так горжусь тобой. Ты это заслужил, детка", – написала Харлан. 

"Я бы никогда не справился без тебя! Ты показала мне, что означает верить во что бы то ни было, как добиться профессионального мышления и ежедневной работы. Ты чемпион, которым я всегда мечтал быть (и ты знаешь, что я гонялся за тобой с 15 лет). Однажды ты сказала мне, что надо верить и не сдаваться, поэтому я и сделал это сегодня. Спасибо за то, что ты была моим кумиром перед тем, как стать моей большой любовью", – ответил Самеле.

Контекст:

Об отношениях Харлан и Самеле стало известно летом 2020 года. До этого спортсменка была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко. 

26 июля Харлан в 1/16 соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио проиграла Ян Хеню из Китая. 

Теги: Ольга Харлан, Олимпиада, фехтование, Токио
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