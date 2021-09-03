"А ты любишь привлечь внимание", "У одежды нет гендера", "Ножки красивые". В сети обсуждают образ Melovin на светском мероприятии

Артист позирует в кадре в юбке косого кроя и пиджаке с блестящими рукавами. Его образ дополнили массивные ботинки.

"А ты любишь привлечь к себе внимание", – прокомментировали наряд артиста фолловеры.

"У одежды нет гендера! Продолжай рушить стереотипы", – отреагировали подписчики.

"Ножки красивые", – написали поклонники.

Контекст:

5 июля Melovin (Константин Бочаров), выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, совершил каминг-аут – он заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ.

Этот момент не был показан в прямом эфире канала М1, который транслировал выступления участников фестиваля. Позже на M1 объяснили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания.

Спустя время артист признался, что после совершения каминг-аута получил много угроз в директ своего Instagram. При этом, по словам певца, родители восприняли его заявление о бисексуальности нормально.