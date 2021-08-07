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Венгрия ограничила продажу книг с информацией об ЛГБТ

Власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров
Власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров
Фото: depositphotos.com

Венгерские магазины теперь будут продавать детские книги, где есть информация об ЛГБТ, в закрытой упаковке. Об этом 6 августа сообщило агентство Reuters.

Указ также касается тех книг, где есть информация об изменении пола или "явное" изображения сексуальности.

Такие материалы теперь в стране будут реализовывать отдельно. Также их запрещено продавать в 200 метрах от школы и церкви.

Контекст:

Власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. В частности, весной прошлого года парламент Венгрии принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол.

В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина. Также в стране изменили правила усыновления – это могут делать лишь супружеские пары. При этом ЛГБТ-браки в стране не узаконены.

В июне этого года парламент Венгрии принял закон, запрещающий показ несовершеннолетним контента, изображающего гомосексуальность или смену пола. Эти меры были закреплены в законопроекте, предусматривающем ужесточение наказания педофилов. Правительство Венгрии заявляет, что его политика направлена на защиту детей.

Правозащитники, ЛГБТ-организации и венгерская оппозиция считают этот закон грубо нарушающим права человека.

Закон встретил жесткую критику со стороны многих политиков Европейского союза, членом которого является Венгрия. Еврокомиссия открыла судебный процесс против правительства Венгрии за нарушения прав ЛГБТ.

Теги: ЛГБТ, Венгрия, книги
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