Совершивший каминг-аут трансгендерный актер Пейдж позировал перед зеркалом с голым торсом

Артист оставил фото без комментариев. Это второй снимок Пейджа с голым торсом после совершения каминг-аута. До этого он избегал публиковать в сети снимки, на которых позирует голым по пояс.

Контекст:

В декабре 2020 года Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом. В марте 2021 года в интервью Times актер сообщил, что ощущал себя мужчиной с детства.

В 2018 году Эллен Пейдж узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер. В январе 2021 года пара рассталась.

Актриса Эллен Пейдж известна по фильмам "Джуно", "Начало", "Люди Икс", сериалу "Академия Амбрелла".