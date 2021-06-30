Экс-президент ЮАР получил 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду

Зума получил срок за отказ прийти на комиссию по борьбе с коррупцией Фото: EPA

Теперь экс-президент должен явиться в полицейский участок в его родном городе Нкандла или Йоханнесбурге в течение пяти дней.

Решение суда последовало за отказом Зумы явиться в комиссию по борьбе с коррупцией, чтобы ответить на вопросы о его предполагаемой причастности к коррупции во время его пребывания на посту президента. Зума неоднократно отрицал все обвинения.

Рассматривающий дело судья заявил, что Зума попытался подорвать легитимность Конституционного суда, проведя "политически мотивированную клеветническую кампанию" против него, комиссии и судебной власти.