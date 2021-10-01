В одной из тюрем Эквадора произошла стычка между бандами. Погибло 116 заключенных, как минимум пятерых обезглавили

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране. Правительство получило полномочия размещать солдат в тюрьмах.

По словам официальных лиц, банды, связанные с международными наркокартелями, устроили бойню с применением огнестрельного оружия, ножей и взрывчатки. Командующий региональной полицией Фаусто Буэнаньо заявил, что тела жертв обнаружили в трубопроводах тюрьмы.

После этого случая Лассо пообещал ускорить внедрение программы стоимостью $24 млн, которая предусматривает инвестиции в инфраструктуру и технологии в тюрьме Литораль.