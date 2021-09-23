В Украине появится специальная тюрьма для "воров в законе" – замминистра юстиции

В СНБО летом говорили, что в Украине уже не осталось "воров в законе", но Минюст хочет организовать для них специальную тюрьму Фото: depositphotos.com

"Они опасны как на свободе для всех нас, так и в месте несвободы становятся опасными субъектами. Они все равно имеют влияние. В преступной иерархии они занимают высокое положение, поэтому кто-то считает, что служит им, выполняя их приказы. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию, запугивая, например, персонал или саму администрацию учреждения, или влиять на других людей, отбывающих там наказание", – подчеркнула Высоцкая.

По ее словам, чтобы криминальные авторитеты не могли пользоваться своими "полномочиями" и в том числе влиять на администрацию тюрем, их важно изолировать, для этого нужны специальные возможности, техника – видеосвязь, наблюдение, видеорегистраторы для персонала.

Кроме того, речь идет о камерном типе содержания, а не "общежитии", где могут находиться сразу несколько заключенных. Такие учреждения государству содержать дороже, отметила Высоцкая.

"Здесь комплекс мероприятий, усиленные технические средства, например та же глушильная аппаратура с мобильной связью и т.п. Она будет стоять пока в отдельных [колониях], потому что, чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждений, мы пока не имеем средств. Поэтому начинаем с такого опасного сегмента, как "вор в законе", – уточнила заместитель министра.

Министерство рассчитывает, что первое учреждение специально для "воров в законе" сможет принять осужденных по этой статье уже в следующем году.