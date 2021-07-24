Из Украины в Молдову выдворили "авторитета", который фигурирует в санкционном списке СНБО

"Мужчина, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.

Оперативники управления стратегических расследований полиции Одесской области совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули мужчину в Молдову.

"Кроме этого, "авторитету" запрещено въезжать на территорию Украины", – заявили в пресс-службе.