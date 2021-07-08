СБУ сообщила о задержании фальшивомонетчика из санкционного списка СНБО

В СБУ отметили, что поддельные банкноты не идентифицировались как ненастоящие даже с помощью устройств для проверки денег.

"Установлено, что организатор схемы – гражданин РФ, который фигурирует в санкционных списках Совета нацбезопасности и обороны и считается криминальным авторитетом. Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости", – говорится в сообщении.

СБУ задержала организатора и одного из участников группировки и провела обыски.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыте или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчин арестовали с альтернативой залога.